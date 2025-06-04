Силовые структуры России обезвредили украинские ДРГ в Брянской области
Силовые структуры России обезвредили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины в Брянской области. Мероприятия прошли в период с 20 по 25 мая. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.
В ночь на 1 июня, за день до начала второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, из-за подрывов обрушились мосты в Курской и Брянской областях.
В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива. В результате пострадали машинист и его бригада. Врио губернатора региона Александр Хинштейн заявлял, что целью этой атаки со стороны Украины могло стать запугивание граждан.
В Брянской же области конструкция обрушилась на пассажирский поезд. Погибли семь человек, по нынешним данным, еще 118 пострадали. В регионе объявлен траур со 2 по 4 июня.
В тот же день вооруженные силы Украины ударили FPV-дронами по аэродромам в ряде российских регионов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаку удалось отразить. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях в результате ударов произошло возгорание техники, ее оперативно потушили. Пострадавших среди военных и гражданских не было.