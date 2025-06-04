Силовые структуры России обезвредили украинские ДРГ в Брянской области

В тот же день вооруженные силы Украины ударили FPV-дронами по аэродромам в ряде российских регионов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаку удалось отразить. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях в результате ударов произошло возгорание техники, ее оперативно потушили. Пострадавших среди военных и гражданских не было.