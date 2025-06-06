The Atlantic: Трамп выразил недовольство после атаки Украины на аэродромы России
Президент США Дональд Трамп недоволен атакой Украины на российские аэродромы. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники.
Удар по военным аэродромам России может обострить конфликт – так считает Трамп, говорят три должностных лица администрации президент США. Атака разожгла «давнее недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским и спровоцировала новые дебаты в Белом доме о том, должны ли Соединенные Штаты покинуть Украину».
Согласно материалу, Трамп на протяжении всего конфликта считал Зеленского «плохим парнем» и «горячей головой», – человеком, который может подтолкнуть мир к «третьей мировой войне».
«По словам [неназванного] советника, Трамп был впечатлен дерзостью ударов, но считает, что Зеленский должен был сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле», – говорится в тексте.
Накануне, 5 июня, Трамп сказал журналистам, что просил президента РФ Владимира Путина не давать ответ на атаку с использованием FPV-дронов со стороны Киева по аэродромам в ряде регионов России. Трамп отметил, что недоволен эскалацией конфликта на Украине, но все еще верит в его мирное урегулирование.
1 июня Украина провела операцию «Паутина», атаковав российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Амурской и Ивановской областях. Официально сообщалось, что обошлось без жертв среди военных и гражданского персонала.
Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным сказал, что он не располагал какой-либо информацией о подготовке атаки, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Песков отметил, что Москва хотела бы услышать жесткое осуждение украинских атак в качестве международной оценки.