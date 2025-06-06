The Atlantic: Трамп выразил недовольство после атаки Украины на аэродромы России

Накануне, 5 июня, Трамп сказал журналистам, что просил президента РФ Владимира Путина не давать ответ на атаку с использованием FPV-дронов со стороны Киева по аэродромам в ряде регионов России. Трамп отметил, что недоволен эскалацией конфликта на Украине, но все еще верит в его мирное урегулирование.