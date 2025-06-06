Переговоры Лихачева и Гросси начались в Калининграде
Переговоры главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси начались в Калининграде. Встреча проходит в калининградском аэропорту «Храброво» в формате «один на один», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
29 мая агентство сообщало, что МАГАТЭ анонсировало визиты Гросси в Россию и на Украину для консультаций по ядерной безопасности. До этого, 25 мая, в Telegram-канале Запорожской АЭС сообщалось об атаках украинских сил по прилегающей к площадке станции территории в день проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС.
13 февраля Минобороны РФ обвинило Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Была обнародована видеозапись, на которой, как утверждалось, запечатлены атаки украинских военных с помощью беспилотников и артиллерии на автоколонну с экспертами.