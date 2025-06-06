Переговоры Лихачева и Гросси начались в Калининграде

29 мая агентство сообщало, что МАГАТЭ анонсировало визиты Гросси в Россию и на Украину для консультаций по ядерной безопасности. До этого, 25 мая, в Telegram-канале Запорожской АЭС сообщалось об атаках украинских сил по прилегающей к площадке станции территории в день проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС.