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СК возбудил уголовное дело в связи с ракетным обстрелом жилых домов в Рыльске

Ведомости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с ракетным обстрелом вооруженными силами Украины (ВСУ) жилых домов в Рыльске Курской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Вечером 5 июня в результате ракетного удара ВСУ погибла 32-летнаяя женщина, шестеро жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

На месте обнаружены фрагменты от чешской ракетной системы залпового огня «Вампир». Военные следователи зафиксировали последствия и возбудили уголовное дело о террористическом акте по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.

Сейчас ведется работа с очевидцами и пострадавшими, назначены судебные экспертизы с целью оценки причиненного ущерба гражданскому населению.

5 июня жители 192 населенных пунктов в семи муниципальных округах Херсонской области лишись света и воды из-за обстрела со стороны Киева. Блэкаут затронул свыше 120 000 человек.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что Киев использует методы, направленные на устрашение гражданского населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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