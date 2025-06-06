СК возбудил уголовное дело в связи с ракетным обстрелом жилых домов в Рыльске
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с ракетным обстрелом вооруженными силами Украины (ВСУ) жилых домов в Рыльске Курской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Вечером 5 июня в результате ракетного удара ВСУ погибла 32-летнаяя женщина, шестеро жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
На месте обнаружены фрагменты от чешской ракетной системы залпового огня «Вампир». Военные следователи зафиксировали последствия и возбудили уголовное дело о террористическом акте по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.
Сейчас ведется работа с очевидцами и пострадавшими, назначены судебные экспертизы с целью оценки причиненного ущерба гражданскому населению.
5 июня жители 192 населенных пунктов в семи муниципальных округах Херсонской области лишись света и воды из-за обстрела со стороны Киева. Блэкаут затронул свыше 120 000 человек.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что Киев использует методы, направленные на устрашение гражданского населения.