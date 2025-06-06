NYT: окружение Маска опасается негативных последствий из-за ссоры с Трампом

Позже Трамп заявил, что самый простой способ сэкономить деньги в бюджете – это прекратить государственные субсидии и контракты с Маском. Бизнесмен, в свою очередь, заявил, что Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Именно из-за этого документы не были опубликованы, утверждает Маск.