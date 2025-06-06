NYT: окружение Маска опасается негативных последствий из-за ссоры с Трампом
Окружение американского бизнесмена и экс-руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска опасается, что его публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом может обернуться против него самого, сообщила газета The New York Times.
«В окружении Маска все еще ощущалось беспокойство, связанное с тем, что он затеял грандиозную, даже по его меркам, борьбу, которая может обернуться против него самого и мира "технологических правых" – экосистемы руководителей Кремниевой долины», – говорится в материале.
При этом, по данным издания, некоторые знакомые Маска все-таки были уверены в том, что основатель SpaceX и Tesla превзойдет Трампа в мировом влиянии.
Публичная перепалка Трампа и Маска началась после того, как предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект президента. По его мнению, принятие такого документа может увеличить госдолг США, а также нивелирует итоги работы DOGE. 3 июня в соцсети X он назвал законопроект отвратительным и мерзким.
Позже Трамп заявил, что самый простой способ сэкономить деньги в бюджете – это прекратить государственные субсидии и контракты с Маском. Бизнесмен, в свою очередь, заявил, что Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Именно из-за этого документы не были опубликованы, утверждает Маск.