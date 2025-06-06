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NYT: окружение Маска опасается негативных последствий из-за ссоры с Трампом

Ведомости

Окружение американского бизнесмена и экс-руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска опасается, что его публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом может обернуться против него самого, сообщила газета The New York Times.

«В окружении Маска все еще ощущалось беспокойство, связанное с тем, что он затеял грандиозную, даже по его меркам, борьбу, которая может обернуться против него самого и мира "технологических правых" – экосистемы руководителей Кремниевой долины», – говорится в материале.

При этом, по данным издания, некоторые знакомые Маска все-таки были уверены в том, что основатель SpaceX и Tesla превзойдет Трампа в мировом влиянии.

Публичная перепалка Трампа и Маска началась после того, как предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект президента. По его мнению, принятие такого документа может увеличить госдолг США, а также нивелирует итоги работы DOGE. 3 июня в соцсети X он назвал законопроект отвратительным и мерзким.

Позже Трамп заявил, что самый простой способ сэкономить деньги в бюджете – это прекратить государственные субсидии и контракты с Маском. Бизнесмен, в свою очередь, заявил, что Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Именно из-за этого документы не были опубликованы, утверждает Маск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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