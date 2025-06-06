Лихачев назвал руководство МАГАТЭ «островком объективности» за позицию по ЗАЭС

Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся ротации экспертов агентства на станции. Российская сторона подчеркнула важность обеспечения их безопасности. Лихачев рассказал о работе по подготовке к перезапуску ЗАЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации. Гросси поделился своей оценкой ситуации вокруг атомной электростанции и проинформировал о последних международных контактах.