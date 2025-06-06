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Лихачев назвал руководство МАГАТЭ «островком объективности» за позицию по ЗАЭС

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Руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) является «островком объективности» в мире, так как демонстрирует озабоченность в соблюдении принципов безопасности на ядерных объектах, в частности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам переговоров в Калининграде.

«На фоне деятельности других организаций – международных, "организаций-зонтиков" ООН, МАГАТЭ, конечно, выгодно отличается в своей профессиональной позиции и объективности. В данном случае я имею в виду именно руководство», – приводит его заявление ТАСС.

6 июня Лихачев и директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели переговоры в калининградском аэропорту «Храброво». Центральной темой встречи стало обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся ротации экспертов агентства на станции. Российская сторона подчеркнула важность обеспечения их безопасности. Лихачев рассказал о работе по подготовке к перезапуску ЗАЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации. Гросси поделился своей оценкой ситуации вокруг атомной электростанции и проинформировал о последних международных контактах.

25 мая ЗАЭС сообщила об обстреле со стороны Украины по территории, прилегающей к площадке станции, в день проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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