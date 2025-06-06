Лихачев назвал руководство МАГАТЭ «островком объективности» за позицию по ЗАЭС
Руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) является «островком объективности» в мире, так как демонстрирует озабоченность в соблюдении принципов безопасности на ядерных объектах, в частности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам переговоров в Калининграде.
«На фоне деятельности других организаций – международных, "организаций-зонтиков" ООН, МАГАТЭ, конечно, выгодно отличается в своей профессиональной позиции и объективности. В данном случае я имею в виду именно руководство», – приводит его заявление ТАСС.
6 июня Лихачев и директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели переговоры в калининградском аэропорту «Храброво». Центральной темой встречи стало обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.
Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся ротации экспертов агентства на станции. Российская сторона подчеркнула важность обеспечения их безопасности. Лихачев рассказал о работе по подготовке к перезапуску ЗАЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации. Гросси поделился своей оценкой ситуации вокруг атомной электростанции и проинформировал о последних международных контактах.
25 мая ЗАЭС сообщила об обстреле со стороны Украины по территории, прилегающей к площадке станции, в день проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ.