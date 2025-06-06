Средства ПВО уничтожили три беспилотника на подлете к Москве

В ночь на 6 июня дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Москвы. В 3:44 мск сбиты шесть беспилотников, в 3:56 – еще три. В 4:33 мэр проинформировал о нейтрализации еще одного БПЛА.