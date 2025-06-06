Средства ПВО уничтожили три беспилотника на подлете к Москве

Средства ПВО уничтожили три беспилотника на подлете к МосквеНа месте падения обломков работают специалисты
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили три беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 6 июня дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Москвы. В 3:44 мск сбиты шесть беспилотников, в 3:56 – еще три. В 4:33 мэр проинформировал о нейтрализации еще одного БПЛА.
В связи с этим Росавиация вводила временные ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также воздушных гаваней в Калуге («Грабцево») и Саратове («Гагарин»). В 5:17 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об отмене меры в аэропортах Москвы.
Всего за последнюю неделю силы ПВО перехватили и уничтожили 1390 украинских беспилотников, из которых 509 были сбиты вне зоны спецоперации.
5 июня ТАСС писал, что в общественном транспорте Москвы на мультимедийных экранах будут показывать ролики с предупреждениями об угрозе атак беспилотников. Отмечалось, что во время ролика на карте указывается, где находится ближайшее укрытие.