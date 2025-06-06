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Средства ПВО уничтожили три беспилотника на подлете к Москве

На месте падения обломков работают специалисты
Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили три беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 6 июня дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Москвы. В 3:44 мск сбиты шесть беспилотников, в 3:56 – еще три. В 4:33 мэр проинформировал о нейтрализации еще одного БПЛА. 

В связи с этим Росавиация вводила временные ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также воздушных гаваней в Калуге («Грабцево») и Саратове («Гагарин»). В 5:17 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об отмене меры в аэропортах Москвы.

Всего за последнюю неделю силы ПВО перехватили и уничтожили 1390 украинских беспилотников, из которых 509 были сбиты вне зоны спецоперации.

5 июня ТАСС писал, что в общественном транспорте Москвы на мультимедийных экранах будут показывать ролики с предупреждениями об угрозе атак беспилотников. Отмечалось, что во время ролика на карте указывается, где находится ближайшее укрытие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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