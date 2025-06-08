Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем социального работника, подчеркнув историческую значимость этой профессии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент напомнил, что традиции милосердия и попечительства глубоко укоренены в национальном характере, а начало государственной системе социальной защиты положил указ Петра I от 8 июня 1701 г. об учреждении заведений для помощи больным и пожилым неимущим гражданам.
Глава государства отметил, что современные социальные работники достойно продолжают идеалы служения. Они работают в домах престарелых, интернатах, центрах помощи семьям и детям, демонстрируя не только профессиональную преданность, но и такие человеческие качества, как отзывчивость и неравнодушие.
Путин подчеркнул, что от труда социальных работников зависит жизнь миллионов людей и решение их повседневных проблем. В этой связи важно повышать качество и доступность социальных услуг, активнее внедрять передовой российский и международный опыт, а также укреплять сотрудничество между государством, НКО, бизнесом и волонтерскими организациями.
В завершение президент пожелал социальным работникам успехов и выразил благодарность за их подвижнический труд.