Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Путин подчеркнул, что от труда социальных работников зависит жизнь миллионов людей и решение их повседневных проблем. В этой связи важно повышать качество и доступность социальных услуг, активнее внедрять передовой российский и международный опыт, а также укреплять сотрудничество между государством, НКО, бизнесом и волонтерскими организациями.