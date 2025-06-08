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Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем социального работника, подчеркнув историческую значимость этой профессии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент напомнил, что традиции милосердия и попечительства глубоко укоренены в национальном характере, а начало государственной системе социальной защиты положил указ Петра I от 8 июня 1701 г. об учреждении заведений для помощи больным и пожилым неимущим гражданам.

Глава государства отметил, что современные социальные работники достойно продолжают идеалы служения. Они работают в домах престарелых, интернатах, центрах помощи семьям и детям, демонстрируя не только профессиональную преданность, но и такие человеческие качества, как отзывчивость и неравнодушие.

Путин подчеркнул, что от труда социальных работников зависит жизнь миллионов людей и решение их повседневных проблем. В этой связи важно повышать качество и доступность социальных услуг, активнее внедрять передовой российский и международный опыт, а также укреплять сотрудничество между государством, НКО, бизнесом и волонтерскими организациями.

В завершение президент пожелал социальным работникам успехов и выразил благодарность за их подвижнический труд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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