Токаев сменил министра обороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Жаксылыкова от должности министра обороны республики, сообщает пресс-служба главы государства в своем Telegram-канале.
Другим указом Токаев назначил на должность главы минобороны Даурена Косанова, который с сентября прошлого года был заместителем министра обороны – главнокомандующим силами воздушной обороны вооруженных сил республики.
Президент Казахстана также отправил в отставку министра транспорта республики Марата Карабаева, сообщили в пресс-службе Токаева.