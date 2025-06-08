Над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета «Нептун»

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков днем 8 июня сообщил о пяти пострадавших в результате двух ударов дронов по парковке в селе Никольское. В том числе травмы получили двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь мирным жителям. В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново сбили беспилотник, пострадала 75-летняя женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.