Над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета «Нептун»
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Черным морем запущенную Украиной управляемую ракету «Нептун-МД», сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
В период с 11.40 до 14.00 мск средства ПВО также уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и над Крымом.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков днем 8 июня сообщил о пяти пострадавших в результате двух ударов дронов по парковке в селе Никольское. В том числе травмы получили двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь мирным жителям. В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново сбили беспилотник, пострадала 75-летняя женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.