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Над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета «Нептун»

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Черным морем запущенную Украиной управляемую ракету «Нептун-МД», сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

В период с 11.40 до 14.00 мск средства ПВО также уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и над Крымом.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков днем 8 июня сообщил о пяти пострадавших в результате двух ударов дронов по парковке в селе Никольское. В том числе травмы получили двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь мирным жителям. В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново сбили беспилотник, пострадала 75-летняя женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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