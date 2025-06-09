Novinky: спецслужбы Чехии готовятся к возвращению военных с Украины

По данным издания, в стране была создана рабочая группа для оценки возможных угроз безопасности после окончания конфликта на Украине. Среди рисков для вернувшихся солдат портал называет трудности с адаптацией к реальной жизни и другие проблемы с психическим здоровьем. Спецслужбы также будут следить за потенциальными агентами иностранных государств и не допускать их в страну.