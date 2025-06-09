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Novinky: спецслужбы Чехии готовятся к возвращению военных с Украины

Ведомости

Чешские спецслужбы готовятся вернуть солдат с Украины обратно в страну, причем это коснется не только граждан Чехии, которые участвовали в конфликте, но и украинских военных, которые захотят приехать в страну, чтобы увидеться с семьями. Об этом сообщил портал Novinky со ссылкой на источник.

По данным издания, в стране была создана рабочая группа для оценки возможных угроз безопасности после окончания конфликта на Украине. Среди рисков для вернувшихся солдат портал называет трудности с адаптацией к реальной жизни и другие проблемы с психическим здоровьем. Спецслужбы также будут следить за потенциальными агентами иностранных государств и не допускать их в страну.

71 гражданин Чехии получил разрешение от президента страны Петра Павела на участие в конфликте на Украине, как отметил портал, заявители хотели присоединиться к ВСУ. 147 человек получили отказ, но тем, кто все же отправился в зону боевых действий самостоятельно, теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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