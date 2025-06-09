Novinky: спецслужбы Чехии готовятся к возвращению военных с Украины
Чешские спецслужбы готовятся вернуть солдат с Украины обратно в страну, причем это коснется не только граждан Чехии, которые участвовали в конфликте, но и украинских военных, которые захотят приехать в страну, чтобы увидеться с семьями. Об этом сообщил портал Novinky со ссылкой на источник.
По данным издания, в стране была создана рабочая группа для оценки возможных угроз безопасности после окончания конфликта на Украине. Среди рисков для вернувшихся солдат портал называет трудности с адаптацией к реальной жизни и другие проблемы с психическим здоровьем. Спецслужбы также будут следить за потенциальными агентами иностранных государств и не допускать их в страну.
71 гражданин Чехии получил разрешение от президента страны Петра Павела на участие в конфликте на Украине, как отметил портал, заявители хотели присоединиться к ВСУ. 147 человек получили отказ, но тем, кто все же отправился в зону боевых действий самостоятельно, теперь грозит до 10 лет тюрьмы.