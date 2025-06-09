ФСБ сообщила о беспрецедентных попытках Запада добыть в РФ вооружение для ВСУ
Попытки недружественных стран добыть военную технику и комплектующих для киевского режима носят масштабный характер, сообщил сотрудник ФСБ РФ в видеокомментарии, который распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что зафиксировано уже беспрецедентное количество таких действий.
По данным ФСБ, иностранные спецслужбы устремляются к широкому спектру продукции, в особенности ракетно-космической, авиационной, судостроительной, а также в области создания обычных вооружений и боеприпасов, средств связи и радиоэлектроники, предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.
9 июня ФСБ России пресекла контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17, которую пыталась осуществить группа из шести граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Координацию деятельности группы осуществляла подданная иностранного государства, которая находится за рубежом. Стоимость вывозимой продукции составила более 400 млн руб.