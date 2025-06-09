ФСБ сообщила о беспрецедентных попытках Запада добыть в РФ вооружение для ВСУ

По данным ФСБ, иностранные спецслужбы устремляются к широкому спектру продукции, в особенности ракетно-космической, авиационной, судостроительной, а также в области создания обычных вооружений и боеприпасов, средств связи и радиоэлектроники, предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.