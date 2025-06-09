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Глава МИД Белоруссии обсудит с Лавровым украинское урегулирование

Ведомости

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе визита в Россию обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым урегулирование конфликта на Украине, в частности в контексте переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны также рассмотрят подготовку заседания коллегий МИД стран и взаимное расширение дипломатического присутствия. Министры проведут обзор выполнения программы действий в области внешней политики государств – участников договора о создании Союзного государства на 2024-2026 гг. и плана консультаций ведомств на 2025 г. Особое внимание будет уделено тематике формирования Большого Евразийского партнерства. Кроме того, запланировано подписание совместного обращения к главам МИД стран Евразии по теме продвижения «Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке».

Ожидается обсуждение темы дипломатического сопровождения интеграционных процессов в Союзном государстве, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС. Стороны сверят часы по вопросам координации в ООН, ОБСЕ и на прочих международных площадках, развития взаимодействия со странами Глобального Юга и Востока и выстраивания отношений с недружественными государствами.

Во время визита предусмотрена также встреча Рыженкова с представителями российских СМИ, выступление перед студентами ведущих московских вузов, возложение цветов к воинским мемориалам в Александровском саду и посещение одного из столичных военных музеев.

4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что Рыженков посетит Москву с официальным визитом 9-10 июня по приглашению Лаврова. Дипломат уточнила, что в рамках переговоров министры рассмотрят широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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