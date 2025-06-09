Глава МИД Белоруссии обсудит с Лавровым украинское урегулирование

Стороны также рассмотрят подготовку заседания коллегий МИД стран и взаимное расширение дипломатического присутствия. Министры проведут обзор выполнения программы действий в области внешней политики государств – участников договора о создании Союзного государства на 2024-2026 гг. и плана консультаций ведомств на 2025 г. Особое внимание будет уделено тематике формирования Большого Евразийского партнерства. Кроме того, запланировано подписание совместного обращения к главам МИД стран Евразии по теме продвижения «Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке».