Мединский в 2022 году общался с делегатом Украины Киреевым перед его убийством

В ходе того же интервью Мединский заявил, что Украина могла бы подписать мирный договор с Москвой уже 28 февраля 2022 г., если бы стремилась к миру и принимала решения самостоятельно. По его словам, условия мирного договора тогда были мягче тех, которые РФ предлагает сегодня. В числе основных требований был отказ Украины от вступления в НАТО и запрет на размещение иностранных военных баз на территории страны. Также российская сторона призывала вернуть русский язык и православную церковь на равных правах.