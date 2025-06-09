Мединский в 2022 году общался с делегатом Украины Киреевым перед его убийством
Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что в 2022 г. он около 15 минут общался с украинским делегатом Денисом Киреевым, который позже был убит в Киеве. Об этом глава российской делегации сообщил в интервью американскому журналисту Рику Санчесу на RT.
По словам Мединского, во время перерыва на переговорах он стоял у стойки, ожидая продолжения встречи. Рядом оказался Киреев, с которым у него завязался непринужденный разговор.
«Он когда-то жил в Крыму, по-моему, и мы с ним это обсуждали минут 15. Когда короткий перерыв на перекур закончился, мы все пошли в зал. Поэтому я его запомнил», – пояснил Мединский.
На следующую встречу Киреев уже не приехал – его убили в Киеве. По словам Мединского, украинские силовики не скрывали, что ликвидировали его.
«Все видели, что я говорил с ним», – отметил помощник президента.
В ходе того же интервью Мединский заявил, что Украина могла бы подписать мирный договор с Москвой уже 28 февраля 2022 г., если бы стремилась к миру и принимала решения самостоятельно. По его словам, условия мирного договора тогда были мягче тех, которые РФ предлагает сегодня. В числе основных требований был отказ Украины от вступления в НАТО и запрет на размещение иностранных военных баз на территории страны. Также российская сторона призывала вернуть русский язык и православную церковь на равных правах.