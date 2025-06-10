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В Кремле отреагировали на включение Овечкина в базу «Миротворца»

Ведомости

В настоящее время трудно найти людей, которые не включены в реестр украинского сайта «Миротворец». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, что российский хоккеист Александр Овечкин попал в базу «Миротворца».

«Поэтому, что там обсуждать?» – сказал представитель Кремля.

Песков также обратил внимание, что вопрос «не по адресу».

На включение Овечкина в базу «Миротворца» обратило внимание «РИА Новости Спорт». На украинском сайте указано, что хоккеист якобы принимал участие в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России» и оправдания спецоперации среди иностранцев.

В апреле Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству голов, забив 897 шайб. Российский хоккеист был признан лучшим снайпером в истории НХЛ, когда забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк айлендерс» и преодолел рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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