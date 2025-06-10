В Кремле отреагировали на включение Овечкина в базу «Миротворца»
В настоящее время трудно найти людей, которые не включены в реестр украинского сайта «Миротворец». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, что российский хоккеист Александр Овечкин попал в базу «Миротворца».
«Поэтому, что там обсуждать?» – сказал представитель Кремля.
Песков также обратил внимание, что вопрос «не по адресу».
На включение Овечкина в базу «Миротворца» обратило внимание «РИА Новости Спорт». На украинском сайте указано, что хоккеист якобы принимал участие в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России» и оправдания спецоперации среди иностранцев.
В апреле Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству голов, забив 897 шайб. Российский хоккеист был признан лучшим снайпером в истории НХЛ, когда забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк айлендерс» и преодолел рекорд канадца Уэйна Гретцки.