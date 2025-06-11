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ABC: в Лос-Анджелесе сейчас находится больше военных США, чем в Ираке и Сирии

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На протестах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) находится больше американских военных, чем в Ираке и Сирии. Об этом сообщили в ABC News.

По состоянию на 11 июня в Калифорнии задействовано 4800 солдат нацгвардии и морской пехоты, в Ираке размещены 2500 военных, а в Сирии – 1500.

Масштабные протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня после рейдов сотрудников миграционных и таможенных служб (ICE). В ходе мероприятий агенты арестовали по меньшей мере 212 человека по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. По данным ведомства, 88% арестованных были осужденными преступниками.

Лос-Анджелес охватили массовые беспорядки
В Лос-Анджелесе за выходные полиция задержала по меньшей мере 56 участников протестов против депортации нелегальных мигрантов, которые начались еще 6 июня. Об этом правоохранители заявили на пресс-конференции. Ранее, 7 июня, президент США Дональд Трамп в обход губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома приказал ввести в город 2000 бойцов национальной гвардии, чтобы подавить массовые беспорядки. По данным ABC News, пока в Лос-Анджелесе дислоцировано около 300 военных. Ньюсом выступил против решения американского лидера, считая его «неправильным шагом, который может подорвать общественное доверие». Трамп обвинил «левых радикалов» в организации погромов.
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В Лос-Анджелесе за выходные полиция задержала по меньшей мере 56 участников протестов против депортации нелегальных мигрантов, которые начались еще 6 июня. Об этом правоохранители заявили на пресс-конференции. Ранее, 7 июня, президент США Дональд Трамп в обход губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома приказал ввести в город 2000 бойцов национальной гвардии, чтобы подавить массовые беспорядки. По данным ABC News, пока в Лос-Анджелесе дислоцировано около 300 военных. Ньюсом выступил против решения американского лидера, считая его «неправильным шагом, который может подорвать общественное доверие». Трамп обвинил «левых радикалов» в организации погромов. / Jae C. Hong / AP Photo

Протестующие в ответ на эти действия начали массовые беспорядки: поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали баррикады.

Президент США Дональд Трамп представил ситуацию как «захват» Лос-Анджелеса мигрантами. В соцсети Truth Social он объявил, что отдал распоряжение «очистить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов» и положить конец массовым беспорядкам. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что это «иностранное вторжение».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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