ABC: в Лос-Анджелесе сейчас находится больше военных США, чем в Ираке и Сирии
На протестах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) находится больше американских военных, чем в Ираке и Сирии. Об этом сообщили в ABC News.
По состоянию на 11 июня в Калифорнии задействовано 4800 солдат нацгвардии и морской пехоты, в Ираке размещены 2500 военных, а в Сирии – 1500.
Масштабные протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня после рейдов сотрудников миграционных и таможенных служб (ICE). В ходе мероприятий агенты арестовали по меньшей мере 212 человека по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. По данным ведомства, 88% арестованных были осужденными преступниками.
Протестующие в ответ на эти действия начали массовые беспорядки: поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали баррикады.
Президент США Дональд Трамп представил ситуацию как «захват» Лос-Анджелеса мигрантами. В соцсети Truth Social он объявил, что отдал распоряжение «очистить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов» и положить конец массовым беспорядкам. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что это «иностранное вторжение».