Посол РФ в Турции Ерхов объявил об окончании своей работы в стране

Ерхов родился 28 октября 1960 г. в Москве. В 1983 г. окончил Московский государственный институт международных отношений и начал работать дипломатом. За время своей карьеры он работал в посольствах в Марокко (1983–1987 гг.), Египте (1990–1994 гг.) и Израиле (1996–2000 гг.). С 2000 по 2003 г. занимал должности заместителя начальника и начальника отдела подготовки внешнеполитических мероприятий Управления президента РФ по внешней политике. С 2003 по 2006 г. служил советником – посланником посольства России в Сирии. С 2006 по 2009 г. Ерхов был заместителем директора Департамента секретариата министра иностранных дел РФ. С 2009 по 2015 г. был генеральным консулом России в Стамбуле. А с 2015 по 2017 г. директором Департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.