Посол РФ в Турции Ерхов объявил об окончании своей работы в стране
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что прощается со страной после 14 лет работы. Об этом он объявил на приеме по случаю Дня России в Анкаре. Его слова передают «РИА Новости».
Он уточнил, что пока не определил дату своего отъезда из Турции. Ерхов также рассказал, что время, проведенное в этой стране, было для него счастливым. По его словам, в Турции «каждый день что-то происходит». Еще более насыщенными он назвал двусторонние отношения страны с Россией.
Ерхов родился 28 октября 1960 г. в Москве. В 1983 г. окончил Московский государственный институт международных отношений и начал работать дипломатом. За время своей карьеры он работал в посольствах в Марокко (1983–1987 гг.), Египте (1990–1994 гг.) и Израиле (1996–2000 гг.). С 2000 по 2003 г. занимал должности заместителя начальника и начальника отдела подготовки внешнеполитических мероприятий Управления президента РФ по внешней политике. С 2003 по 2006 г. служил советником – посланником посольства России в Сирии. С 2006 по 2009 г. Ерхов был заместителем директора Департамента секретариата министра иностранных дел РФ. С 2009 по 2015 г. был генеральным консулом России в Стамбуле. А с 2015 по 2017 г. директором Департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
19 июня 2017 г. указом президента РФ Владимира Путина был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Турции. В 2020 г. Ерхова наградили Орденом дружбы за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.