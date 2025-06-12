Умер бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов

По словам Авдеева, под руководством Виноградова регион успешно справился с трудностями 1990-х, достиг стабильности и взял курс на развитие в 2000-х. Экс-губернатор запомнился как сильный лидер, крепкий хозяйственник и надежный товарищ. Известно, что во Владимирской области высоко ценили его заслуги: Виноградов был удостоен звания почетного гражданина региона.