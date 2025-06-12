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Умер бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов

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Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов умер 12 июня, сообщил нынешний глава региона Александр Авдеев. Виноградов руководил регионом с 1996 по 2013 г. На момент смерти ему было 78 лет.

«Для меня Николай Владимирович стал мудрым советником. Мы были единомышленниками во многих коренных вопросах дальнейшего развития региона. Я выражаю искренние соболезнования семье Николая Владимировича. Мы рядом и поддержим вас», – написал Авдеев в своем Telegram-канале.

По словам Авдеева, под руководством Виноградова регион успешно справился с трудностями 1990-х, достиг стабильности и взял курс на развитие в 2000-х. Экс-губернатор запомнился как сильный лидер, крепкий хозяйственник и надежный товарищ. Известно, что во Владимирской области высоко ценили его заслуги: Виноградов был удостоен звания почетного гражданина региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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