В результате атаки Израиля погиб командующий КСИР Салами
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о гибели командующего генерала Хусейна Салами и ряда офицеров в результате атаки Израиля.
По данным агентства Mehr, нападение на командный штаб КСИР произошло ранним утром. КСИР назвал действия Израиля преступными и пообещал «жесткий и решительный ответ».
Генерал Салами охарактеризован как «выдающийся командир», посвятивший себя защите безопасности Ирана. КСИР выразил соболезнования верховному лидеру Али Хаменеи, семьям погибших и иранскому народу.
В заявлении подчеркивается, что меры противодействия подобным атакам были подготовлены заранее. Подробности ответной операции обещают раскрыть в ближайшее время. КСИР призвал сохранять спокойствие, заверив, что совместно с другими силовыми структурами даст отпор агрессии Израиля.