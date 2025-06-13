В результате атаки Израиля погиб командующий КСИР Салами

В заявлении подчеркивается, что меры противодействия подобным атакам были подготовлены заранее. Подробности ответной операции обещают раскрыть в ближайшее время. КСИР призвал сохранять спокойствие, заверив, что совместно с другими силовыми структурами даст отпор агрессии Израиля.