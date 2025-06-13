Силы ПВО РФ уничтожили 125 украинских дронов за ночь

Наибольшее количество дронов было уничтожено в воздушном пространстве Крыма – там сбили 70 БПЛА. В Орловской области нейтрализовали 15 беспилотников, по 11 дронов перехватили над Курской и Саратовской областями. Над Белгородской областью сбили девять БПЛА, над акваторией Черного моря – семь. По одному дрону было уничтожено в небе над Брянской и Воронежской областями.