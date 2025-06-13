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Нетаньяху заявил о «значительных достижениях» Израиля после удара по Ирану

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о результатах первого этапа военной операции «Народ как лев». По его словам, поражены высшее командование противника, ведущие ученые, занимающиеся разработкой ядерного оружия, а также атакованы ядерные объекты.

«Мы накапливаем значительные достижения», – заявил Нетаньяху, подчеркнув при этом, что «бесплатных войн не бывает». Он призвал граждан строго соблюдать указания командования тыла и быть готовыми к длительному пребыванию в укрытиях.

Премьер-министр рекомендовал населению заранее запастись необходимыми вещами и продуктами, но особо отметил важность психологической устойчивости: «Самое главное – запастись выдержкой, верой в справедливость пути, уверенность в нашей победе».

Нетаньяху напомнил, что операция получила название «Народ как лев», ссылаясь на слова из писания: «Народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Он выразил уверенность, что Израиль добьется больших успехов благодаря народу, солдатам и «с помощью Всевышнего».

13 июня Израиль нанес широкомасштабные удары по Ирану, заявив, что целью были ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что его верховный главнокомандующий Хоссейн Салами был убит, а штаб-квартира подразделения в Тегеране подверглась обстрелу. Также в результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. Кроме того, по меньшей мере два ученых-ядерщика, Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, были убиты в результате израильских ударов по Тегерану.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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