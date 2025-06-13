Нетаньяху заявил о «значительных достижениях» Израиля после удара по Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о результатах первого этапа военной операции «Народ как лев». По его словам, поражены высшее командование противника, ведущие ученые, занимающиеся разработкой ядерного оружия, а также атакованы ядерные объекты.
«Мы накапливаем значительные достижения», – заявил Нетаньяху, подчеркнув при этом, что «бесплатных войн не бывает». Он призвал граждан строго соблюдать указания командования тыла и быть готовыми к длительному пребыванию в укрытиях.
Премьер-министр рекомендовал населению заранее запастись необходимыми вещами и продуктами, но особо отметил важность психологической устойчивости: «Самое главное – запастись выдержкой, верой в справедливость пути, уверенность в нашей победе».
Нетаньяху напомнил, что операция получила название «Народ как лев», ссылаясь на слова из писания: «Народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Он выразил уверенность, что Израиль добьется больших успехов благодаря народу, солдатам и «с помощью Всевышнего».
13 июня Израиль нанес широкомасштабные удары по Ирану, заявив, что целью были ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что его верховный главнокомандующий Хоссейн Салами был убит, а штаб-квартира подразделения в Тегеране подверглась обстрелу. Также в результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. Кроме того, по меньшей мере два ученых-ядерщика, Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, были убиты в результате израильских ударов по Тегерану.