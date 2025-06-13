Нетаньяху заявил о «значительных достижениях» Израиля после удара по Ирану

Нетаньяху напомнил, что операция получила название «Народ как лев», ссылаясь на слова из писания: «Народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Он выразил уверенность, что Израиль добьется больших успехов благодаря народу, солдатам и «с помощью Всевышнего».