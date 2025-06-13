Песков анонсировал заявление МИДа по ситуации между Тегераном и Тель-Авивом
Российский МИД в ближайшее время обнародует детальное заявление по эскалации между Израилем и Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По поручению главы государства в самое ближайшее время МИД выпустит развернутое заявление, которое далее будет распространено в Организации Объединенных Наций», – пояснил представитель Кремля.
13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Был убит верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».