Путин получает данные по ситуации в Израиле и Иране в режиме реального времени
Президент России Владимир Путин находится в курсе развития ситуации между Израилем и Ираном, получая оперативную информацию в режиме реального времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин в режиме реального времени по линии Министерства обороны РФ, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел получает доклады о происходящих в регионе событиях», – отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Был убит верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».