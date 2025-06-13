Медведев о возможном ядерном конфликте: это реально и быстро

Медведев о возможном ядерном конфликте: это реально и быстроЗампред Совбеза сделал заявление на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный конфликт может быть реальным и быстрым. Об этом он написал в Telegram-канале на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля.
«Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» – подчеркнул Медведев.
Израиль ударил по Ирану 13 июня. В МАГАТЭ заявили, что три главных ядерных объекта Ирана в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали. При этом повреждения получил крупнейший ядерный объект страны в Натанзе, но уровень радиации на территории государства не является повышенным.
Фордо и Натанз представляют собой подземные сооружения. Фордо расположен примерно в 32 км к северо-востоку от города Кум, а Натанз – в 240 км к югу от столицы Тегерана.