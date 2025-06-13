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Медведев о возможном ядерном конфликте: это реально и быстро

Зампред Совбеза сделал заявление на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном
Ведомости

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный конфликт может быть реальным и быстрым. Об этом он написал в Telegram-канале на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля.

«Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» – подчеркнул Медведев.

Израиль ударил по Ирану 13 июня. В МАГАТЭ заявили, что три главных ядерных объекта Ирана в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали. При этом повреждения получил крупнейший ядерный объект страны в Натанзе, но уровень радиации на территории государства не является повышенным.

Фордо и Натанз представляют собой подземные сооружения. Фордо расположен примерно в 32 км к северо-востоку от города Кум, а Натанз – в 240 км к югу от столицы Тегерана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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