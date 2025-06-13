Медведев о возможном ядерном конфликте: это реально и быстро

Израиль ударил по Ирану 13 июня. В МАГАТЭ заявили, что три главных ядерных объекта Ирана в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали. При этом повреждения получил крупнейший ядерный объект страны в Натанзе, но уровень радиации на территории государства не является повышенным.