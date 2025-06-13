Трамп: Иран обязан пойти на ядерную сделку и положить конец конфликту с Израилем
Ирану нужно пойти на заключение ядерной сделки, пока не стало слишком поздно, написал в социальной сети Thuth Social президент США Дональд Трамп.
«Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я говорил им, в самых сильных выражениях, «просто сделайте это», но как бы они ни старались, как бы близко они ни были, они просто не могли этого сделать», – подчеркнул американский лидер.
Он добавил, что «следующие атаки будут еще более жестокими». Однако у Ирана еще есть время, чтобы положить конец конфликту и заключить сделку.
Накануне планировавшихся переговоров Ирана и США Израиль нанес удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана. Уже был поражен крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, аэропорт в Тебризе, завод по производству ракет. В результате атаки погибли военачальники и ученые-ядерщики. МИД РФ осудил действия Израиля, подчеркнув, что они свели на нет усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы.