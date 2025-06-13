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Трамп: Иран обязан пойти на ядерную сделку и положить конец конфликту с Израилем

Ведомости

Ирану нужно пойти на заключение ядерной сделки, пока не стало слишком поздно, написал в социальной сети Thuth Social президент США Дональд Трамп.

«Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я говорил им, в самых сильных выражениях, «просто сделайте это», но как бы они ни старались, как бы близко они ни были, они просто не могли этого сделать», – подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что «следующие атаки будут еще более жестокими». Однако у Ирана еще есть время, чтобы положить конец конфликту и заключить сделку.

Накануне планировавшихся переговоров Ирана и США Израиль нанес удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана. Уже был поражен крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, аэропорт в Тебризе, завод по производству ракет. В результате атаки погибли военачальники и ученые-ядерщики. МИД РФ осудил действия Израиля, подчеркнув, что они свели на нет усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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