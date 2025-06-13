Украина может остаться без поддержки Запада после удара Израиля по Ирану
Последствия израильской атаки на Иран для Украины будут негативными, государство ждут большие проблемы, сообщила украинская интернет-газета «Страна».
Одно из возможных последствий – уменьшение количества внимания и ресурсов Запада, в том числе, сокращение поставок оружия, увеличение цен на нефть, усиление стремления президента США Трампа максимально дистанцироваться от конфликта и переключиться на Ближний Восток. Рост цен на нефть укрепит российскую экономику и ослабит Европу. Для Киева любая эскалация напряженности между Израилем и Ираном невыгодна, подытожила газета.
13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры. Был убит верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».