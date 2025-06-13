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Украина может остаться без поддержки Запада после удара Израиля по Ирану

Ведомости

Последствия израильской атаки на Иран для Украины будут негативными, государство ждут большие проблемы, сообщила украинская интернет-газета «Страна».

Одно из возможных последствий – уменьшение количества внимания и ресурсов Запада, в том числе, сокращение поставок оружия, увеличение цен на нефть, усиление стремления президента США Трампа максимально дистанцироваться от конфликта и переключиться на Ближний Восток. Рост цен на нефть укрепит российскую экономику и ослабит Европу. Для Киева любая эскалация напряженности между Израилем и Ираном невыгодна, подытожила газета.

13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры. Был убит верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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