Украина может остаться без поддержки Запада после удара Израиля по Ирану

Одно из возможных последствий – уменьшение количества внимания и ресурсов Запада, в том числе, сокращение поставок оружия, увеличение цен на нефть, усиление стремления президента США Трампа максимально дистанцироваться от конфликта и переключиться на Ближний Восток. Рост цен на нефть укрепит российскую экономику и ослабит Европу. Для Киева любая эскалация напряженности между Израилем и Ираном невыгодна, подытожила газета.