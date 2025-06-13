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WSJ: атака Израиля на Иран может продлиться 14 дней

Ведомости

Удары Израиля по Ирану еще далеки от завершения, так как Израиль запланировал 14-дневную операцию, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Как пишет издание, такая продолжительность атаки согласуется с мнениями аналитиков, которые объясняли, что однодневная операция не сможет нанести достаточный урон ядерной программе Ирана. По данным WSJ, мнение также подтверждается комплексными ударами Израиля по военным, ядерным объектам, гражданской инфраструктуре и руководству Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. Военно-воздушные силы (ВВС) повредили завод по производству ракет в Ширазе, уничтожили аэропорт в Тебризе, ударили по крупнейшему ядерному комплексу Ирана в Натанзе. При этом, по данным МАГАТЭ, объекты в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали, уровень радиации остается в норме.

Это произошло накануне очередного раунда переговоров Ирана и США по ядерной сделке. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Ирана теперь может появиться второй шанс, чтобы заключить сделку. Он также отметил, что этот шаг поможет стране спасти себя, иначе следующие атаки будут еще более жестокими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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