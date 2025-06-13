WSJ: атака Израиля на Иран может продлиться 14 дней

Это произошло накануне очередного раунда переговоров Ирана и США по ядерной сделке. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Ирана теперь может появиться второй шанс, чтобы заключить сделку. Он также отметил, что этот шаг поможет стране спасти себя, иначе следующие атаки будут еще более жестокими.