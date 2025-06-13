WSJ: атака Израиля на Иран может продлиться 14 дней
Удары Израиля по Ирану еще далеки от завершения, так как Израиль запланировал 14-дневную операцию, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Как пишет издание, такая продолжительность атаки согласуется с мнениями аналитиков, которые объясняли, что однодневная операция не сможет нанести достаточный урон ядерной программе Ирана. По данным WSJ, мнение также подтверждается комплексными ударами Израиля по военным, ядерным объектам, гражданской инфраструктуре и руководству Ирана.
В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. Военно-воздушные силы (ВВС) повредили завод по производству ракет в Ширазе, уничтожили аэропорт в Тебризе, ударили по крупнейшему ядерному комплексу Ирана в Натанзе. При этом, по данным МАГАТЭ, объекты в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали, уровень радиации остается в норме.
Это произошло накануне очередного раунда переговоров Ирана и США по ядерной сделке. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Ирана теперь может появиться второй шанс, чтобы заключить сделку. Он также отметил, что этот шаг поможет стране спасти себя, иначе следующие атаки будут еще более жестокими.