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Нетаньяху намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Ирана

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить ситуацию на Ближнем Востоке с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в Telegram-канале советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман. Также он намерен провести разговор с американским лидером Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Гендельман отметил, что Нетаньяху уже переговорил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам советника израильского премьер-министра, мировые лидеры выразили понимание необходимости обеспечить безопасность Израиля на фоне угрозы уничтожения со стороны Ирана. Нетаньяху пообещал поддерживать постоянный контакт с государствами.

Газета The Wall Street Journal писала, что атака Израиля на Иран, начавшаяся 13 июня, может продлиться 14 дней. Уже поражены аэропорт в Тебризе, крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, завод по производству ракет. Погибли военачальники и ученые-ядерщики Ирана. Трамп назвал удар «отличным» и заявил, что последующие атаки могут быть еще более жестокими. Однако у страны есть «второй шанс» согласиться на ядерную сделку с США и спасти себя, по словам американского лидера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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