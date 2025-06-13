Нетаньяху намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить ситуацию на Ближнем Востоке с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в Telegram-канале советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман. Также он намерен провести разговор с американским лидером Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Гендельман отметил, что Нетаньяху уже переговорил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
По словам советника израильского премьер-министра, мировые лидеры выразили понимание необходимости обеспечить безопасность Израиля на фоне угрозы уничтожения со стороны Ирана. Нетаньяху пообещал поддерживать постоянный контакт с государствами.
Газета The Wall Street Journal писала, что атака Израиля на Иран, начавшаяся 13 июня, может продлиться 14 дней. Уже поражены аэропорт в Тебризе, крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, завод по производству ракет. Погибли военачальники и ученые-ядерщики Ирана. Трамп назвал удар «отличным» и заявил, что последующие атаки могут быть еще более жестокими. Однако у страны есть «второй шанс» согласиться на ядерную сделку с США и спасти себя, по словам американского лидера.