Трамп заявил о звонках из Ирана после атаки Израиля

Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня. Погибли несколько военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. ВС Израиля также ударили по крупнейшему ядерному комплексу в Натанзе. Остальные ядерные объекты не пострадали, уровень радиации в норме.