Трамп заявил о звонках из Ирана после атаки Израиля
Президент США Дональд Трамп сообщил, что после израильских ударов иранская сторона сама выходит на связь и выражает желание начать диалог. Об этом американский лидер заявил в телефонном интервью NBC News.
«Они звонят мне, чтобы поговорить», – сказал Трамп в ответ на вопрос, думает ли он, что Иран захочет договариваться по ядерной сделке на фоне последних событий.
Трамп рассказал, что звонят те же люди, с которыми они работали в прошлый раз. «Многие из них теперь мертвы», – добавил он.
Комментируя возможность возобновления переговоров с Ираном, Трамп отметил: «Они упустили возможность заключить сделку».
«Теперь, возможно, у них появится еще один шанс. Посмотрим», – сказал он.
Трамп также дал высокую оценку действиям Израиля.
«У них было лучшее оборудование в мире – американское оборудование», – заявил он.
Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня. Погибли несколько военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. ВС Израиля также ударили по крупнейшему ядерному комплексу в Натанзе. Остальные ядерные объекты не пострадали, уровень радиации в норме.
Газета The Wall Street Journal узнала, что это лишь начало многодневной операции Израиля. Высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что по плану она продлится около двух недель. Ранее власти государства отметили, что атака направлена на прекращение создания атомного оружия в Иране.