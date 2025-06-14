Папа римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к благоразумию и диалогу
Папа Лев XIV призвал власти Ирана и Израиля действовать «благоразумно» после недавних авиаударов и продолжать диалог.
По данным Reuters, он сказал собравшимся в базилике Святого Петра, что следит за ситуацией с «большим беспокойством».
«Ситуация в Иране и Израиле серьезно ухудшилась в такой деликатный момент. Я хочу еще раз настоятельно призвать к ответственности и благоразумию», – заявил папа римский.
«Стремление к построению более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы, должно осуществляться посредством уважительных встреч и искреннего диалога, – сказал он. – Никто никогда не должен угрожать существованию другого».
Операция Израиля против Ирана, которую назвали «Восстающий лев», началась в ночь на 13 июня. Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения.
Вечером 13 июня Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответных действий против Израиля. Иран провел ракетную атаку в три этапа. По данным Израиля, первые два залпа включали менее 100 ракет, часть из которых достигли целей, в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа были выпущены десятки ракет, некоторые из них перехвачены, сообщили в ЦАХАЛ. Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание – 3».