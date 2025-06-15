В ДНР омбудсмен призвала родственников пленных не поддаваться на шантаж ВСУ
Передача денег ВСУ не поможет освободить попавших в плен российских военнослужащих, родственникам следует набраться терпения, а не поддаваться на шантаж украинской стороны, заявила «РИА Новости» уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова.
Морозова рассказала, что после того, как российские солдаты оказываются в плену, их близким начинают звонить с Украины и вымогать деньги. Бывают случаи, когда граждане ДНР попадаются на шантаж со стороны ВСУ и продают свои машины и квартиры, чтобы помочь своим родственникам в плену, добавила омбудсмен.
«Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать», – подчеркнула она.
Федеральная служба безопасности России в апреле прошлого года задержала уроженца Украины, который подозревался в вымогательстве денег якобы за освобождение участника спецоперации из плена. По данным правоохранителей, подозреваемый требовал у сына военнослужащего из Ростовской области 300 000 руб. за «выкуп» его отца из плена или включение его в «обменные списки».