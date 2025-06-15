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В ДНР омбудсмен призвала родственников пленных не поддаваться на шантаж ВСУ

Ведомости

Передача денег ВСУ не поможет освободить попавших в плен российских военнослужащих, родственникам следует набраться терпения, а не поддаваться на шантаж украинской стороны, заявила «РИА Новости» уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова.

Морозова рассказала, что после того, как российские солдаты оказываются в плену, их близким начинают звонить с Украины и вымогать деньги. Бывают случаи, когда граждане ДНР попадаются на шантаж со стороны ВСУ и продают свои машины и квартиры, чтобы помочь своим родственникам в плену, добавила омбудсмен.

«Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать», – подчеркнула она.

Федеральная служба безопасности России в апреле прошлого года задержала уроженца Украины, который подозревался в вымогательстве денег якобы за освобождение участника спецоперации из плена. По данным правоохранителей, подозреваемый требовал у сына военнослужащего из Ростовской области 300 000 руб. за «выкуп» его отца из плена или включение его в «обменные списки». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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