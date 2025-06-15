В ДНР омбудсмен призвала родственников пленных не поддаваться на шантаж ВСУ

Морозова рассказала, что после того, как российские солдаты оказываются в плену, их близким начинают звонить с Украины и вымогать деньги. Бывают случаи, когда граждане ДНР попадаются на шантаж со стороны ВСУ и продают свои машины и квартиры, чтобы помочь своим родственникам в плену, добавила омбудсмен.