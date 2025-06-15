JP: Иран попросил Кипр передать послание Израилю

Христодулидис до этого назвал медленной реакцию Европейского союза на разворачивающийся кризис на Ближнем Востоке, пишет JP. По его словам, Кипр в связи с обострением обстановки запросил проведение внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам. Также известно, что Кипр предложил помощь в эвакуации граждан третьих стран из региона и призвал стороны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта.