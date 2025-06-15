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JP: Иран попросил Кипр передать послание Израилю

Ведомости

Иран попросил Кипр передать Израилю «некоторые сообщения», заявил президент островного государства Никос Христодулидис, сообщает газета The Jerusalem Post (JPost) 

В МИД Ирана, комментируя информацию о просьбе Тегерана, заявили, что республика не отправляла Израилю никаких сообщений через Кипр. 

Христодулидис до этого назвал медленной реакцию Европейского союза на разворачивающийся кризис на Ближнем Востоке, пишет JP. По его словам, Кипр в связи с обострением обстановки запросил проведение внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам. Также известно, что Кипр предложил помощь в эвакуации граждан третьих стран из региона и призвал стороны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта.

JP ранее узнала о просьбе Ирана к Оману и Катару выступить посредниками в попытке остановить продолжающиеся израильские удары и возобновить переговоры с США по ядерному вопросу. Источник газеты также рассказал, что «за кулисами» также работает Саудовская Аравия. Страна намерена содействовать рамочному соглашению о прекращении огня, направленному на возобновление переговоров. Отмечается, что усилия Тегерана происходят на фоне «четких посланий» из Вашингтона, что только полное принятие Ираном американского предложения приведет к прекращению военных операций Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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