Трамп не против включения Китая в G7

До 2014 г. группа называлась G8, но затем из нее исключили Россию (после присоединения Крыма). На встрече с Карни Трамп назвал это решение «серьезной ошибкой» и заявил, что конфликт на Украине мог бы не случиться, если бы Россия осталась в составе объединения.