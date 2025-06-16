Трамп не против включения Китая в G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея о присоединении Китая к G7 «не такая уж плохая» и он не против внесения такого предложения на обсуждение. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни.
Он также отметил важность того, чтобы с людьми, которые хотят внести такое предложение, можно было «вести диалог».
До 2014 г. группа называлась G8, но затем из нее исключили Россию (после присоединения Крыма). На встрече с Карни Трамп назвал это решение «серьезной ошибкой» и заявил, что конфликт на Украине мог бы не случиться, если бы Россия осталась в составе объединения.