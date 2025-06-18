Захарова сравнила G7 с пытающимися есть кактус мышами
Проходивший в Канаде саммит G7 завершился без подписания документов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия G7 с «мышами, которые едят кактус». Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Дипломат резко раскритиковала итоги саммита G7 в Канаде, назвав его «позорищем». По ее словам, страны-участницы лишь подтвердили провал своих антироссийских санкций, которые принесли им многомиллиардные убытки.
При этом они продолжают иррациональную политику, нанося себе колоссальный ущерб. В отличие от G20, отметила Захарова, «Большая семерка» не предлагает решений глобальных кризисов.
«Вот сейчас они собрались. И что? И что дальше? Они констатировали, что они потеряли миллиарды на антироссийских санкциях», – сказала Захарова.