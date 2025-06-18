Стефанчук: Рада не готова подписывать документы с Россией
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что у парламента нет оснований для подписания каких-либо соглашений с Россией. В интервью «РБК-Украина» он подчеркнул, что страна готова к временному перемирию.
«Украина хочет мира превыше всего, но не мира любой ценой», – сказал Стефанчук.
Он также напомнил, что Владимир Зеленский остается законным президентом до вступления в должность нового главы государства и продолжает представлять Украину на международной арене. Он также отметил, что встречи в Стамбуле необходимо продолжать, поскольку дипломатический трек очень важен, но, по словам Стефанчука, сейчас это «клуб по интересам», поскольку уровни делегаций не позволяют принимать решения.