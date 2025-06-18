Стефанчук: Рада не готова подписывать документы с Россией

Он также напомнил, что Владимир Зеленский остается законным президентом до вступления в должность нового главы государства и продолжает представлять Украину на международной арене. Он также отметил, что встречи в Стамбуле необходимо продолжать, поскольку дипломатический трек очень важен, но, по словам Стефанчука, сейчас это «клуб по интересам», поскольку уровни делегаций не позволяют принимать решения.