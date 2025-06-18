WSJ: в Израиле заканчиваются средства противовоздушной обороны

По словам чиновника, США уже несколько месяцев знают о проблемах с пропускной способностью, и Вашингтон усиливает оборону Израиля системами на земле, на море и в воздухе. С момента эскалации конфликта Пентагон направил в регион больше средств противоракетной обороны, и теперь есть опасения, что США тоже перерасходуют перехватчики.