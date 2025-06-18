WSJ: в Израиле заканчиваются средства противовоздушной обороны
У Израиля заканчивается запас оборонительных перехватчиков Arrow, что вызывает опасения по поводу способности страны противостоять баллистическим ракетам дальнего радиуса действия, выпущенным Ираном. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.
По словам чиновника, США уже несколько месяцев знают о проблемах с пропускной способностью, и Вашингтон усиливает оборону Израиля системами на земле, на море и в воздухе. С момента эскалации конфликта Пентагон направил в регион больше средств противоракетной обороны, и теперь есть опасения, что США тоже перерасходуют перехватчики.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и ликвидировала несколько высокопоставленных иранских военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.