Трамп заявил, что теперь он не жертва преследования, а охотник

Президент США Дональд Трамп заявил, что главное отличие его второго срока от первого заключается в смене роли: если раньше он был целью преследования, то теперь сам стал охотником. Об этом Трамп заявил во время установки флагштока высотой почти 100 футов (около 30 м) на южной лужайке Белого дома.