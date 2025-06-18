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Трамп заявил, что теперь он не жертва преследования, а охотник

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что главное отличие его второго срока от первого заключается в смене роли: если раньше он был целью преследования, то теперь сам стал охотником. Об этом Трамп заявил во время установки флагштока высотой почти 100 футов (около 30 м) на южной лужайке Белого дома.

Отвечая на вопрос журналистов, откуда у него появилась идея поставить флагшток, Трамп отметил: «Эта идея у меня давно».

«В первый раз, когда она [идея] у меня была, вы знаете, вы [СМИ] были против меня, – сказал он журналистам. – Я был жертвой охоты. А теперь я – охотник. Это большая разница».

Ранее Трамп объявил, что установит два новых флагштока на территории Белого дома – на северной и южной лужайках. Он отметил, что оплатит их самостоятельно, подчеркнув, что это подарок, которого этому месту давно не хватало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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