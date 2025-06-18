Трамп заявил, что теперь он не жертва преследования, а охотник
Президент США Дональд Трамп заявил, что главное отличие его второго срока от первого заключается в смене роли: если раньше он был целью преследования, то теперь сам стал охотником. Об этом Трамп заявил во время установки флагштока высотой почти 100 футов (около 30 м) на южной лужайке Белого дома.
Отвечая на вопрос журналистов, откуда у него появилась идея поставить флагшток, Трамп отметил: «Эта идея у меня давно».
«В первый раз, когда она [идея] у меня была, вы знаете, вы [СМИ] были против меня, – сказал он журналистам. – Я был жертвой охоты. А теперь я – охотник. Это большая разница».
Ранее Трамп объявил, что установит два новых флагштока на территории Белого дома – на северной и южной лужайках. Он отметил, что оплатит их самостоятельно, подчеркнув, что это подарок, которого этому месту давно не хватало.