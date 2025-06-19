Ушаков рассказал о ближайшей зарубежной поездке Путина

Заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума состоятся в Белоруссии 26-27 июня. 19 июня президент республики Александр Лукашенко на совещании по подготовке к саммитам заявил, что в них ожидается участие представителей более двух десятков стран. Он призвал обеспечить максимальный уровень белорусского гостеприимства и уделить особое внимание содержательному наполнению мероприятий.