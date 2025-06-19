Ушаков рассказал о ближайшей зарубежной поездке Путина
Ближайшей зарубежной поездкой президента России Владимира Путина станет посещение саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума состоятся в Белоруссии 26-27 июня. 19 июня президент республики Александр Лукашенко на совещании по подготовке к саммитам заявил, что в них ожидается участие представителей более двух десятков стран. Он призвал обеспечить максимальный уровень белорусского гостеприимства и уделить особое внимание содержательному наполнению мероприятий.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Он создан для кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития государств-участников.