МИД ответил на заявление Даванкова о «политическом убежище» Маска в России
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») не работает в российском Министерстве иностранных дел, указали в ведомстве. Таким образом МИД прокомментировал ТАСС слова вице-спикера о том, что ведомство получило просьбу бизнесмена Илона Маска о политическом убежище.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призвал дождаться заявлений МИДа или заявлений Маска «перед тем, как что-то комментировать».
Даванков 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил, что Министерство иностранных дел России получило просьбу от партии «Новые люди» предоставить Маску политическое убежище в РФ. Парламентарий утверждал, что ответ от ведомства должен поступить в течение месяца.
«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», – говорил депутат.
«Хайп» Даванкова становится уже неприличным, заявил «РИА Новости» высокопоставленный источник, комментируя высказывания депутата.