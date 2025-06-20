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МИД ответил на заявление Даванкова о «политическом убежище» Маска в России

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») не работает в российском Министерстве иностранных дел, указали в ведомстве. Таким образом МИД прокомментировал ТАСС слова вице-спикера о том, что ведомство получило просьбу бизнесмена Илона Маска о политическом убежище.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призвал дождаться заявлений МИДа или заявлений Маска «перед тем, как что-то комментировать».

Даванков 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил, что Министерство иностранных дел России получило просьбу от партии «Новые люди» предоставить Маску политическое убежище в РФ. Парламентарий утверждал, что ответ от ведомства должен поступить в течение месяца.

«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», – говорил депутат.

«Хайп» Даванкова становится уже неприличным, заявил «РИА Новости» высокопоставленный источник, комментируя высказывания депутата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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