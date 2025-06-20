МИД Индонезии опубликовал видео про визит в Россию под песню «Матушка»
Министр иностранных дел Индонезии Сугионо опубликовал на своей странице в Instagram
В публикации размещены кадры встречи двух глав государств – Субианто и российского лидера Владимира Путина, а также принятия декларации о стратегическом партнерстве РФ и Индонезии, которое произошло 19 июня.
«Президент Прабово Субианто провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным с целью укрепления стратегического сотрудничества Индонезии и России в различных областях», – так Сугионо подписал пост.
18 июня глава МИД Индонезии также опубликовал ролик о поездке в Москву под песню «220» российской группы «Тату». На видео он выходил из аэропорта «Домодедово», а затем ехал в автомобиле по Москве. В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал видео под русскую песню. В ролике демонстрируются участники саммита «большой семерки» (G7) под популярную в социальных сетях песню «Капибара». Ее автор – Алексей Плужников, который удивился, когда в СМИ появилась информации о публикации Макрона. На видео мировые лидеры проходят друг за другом, а на фоне играет песня о капибаре.