МИД Индонезии опубликовал видео про визит в Россию под песню «Матушка»

18 июня глава МИД Индонезии также опубликовал ролик о поездке в Москву под песню «220» российской группы «Тату». На видео он выходил из аэропорта «Домодедово», а затем ехал в автомобиле по Москве. В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал видео под русскую песню. В ролике демонстрируются участники саммита «большой семерки» (G7) под популярную в социальных сетях песню «Капибара». Ее автор – Алексей Плужников, который удивился, когда в СМИ появилась информации о публикации Макрона. На видео мировые лидеры проходят друг за другом, а на фоне играет песня о капибаре.