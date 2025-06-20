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МИД Индонезии опубликовал видео про визит в Россию под песню «Матушка»

Ведомости

Министр иностранных дел Индонезии Сугионо опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) видео о том, как прошел визит президента страны Прабово Субианто вместе с высокопоставленной делегацией в Россию. Видеоряд сопровождается песней «Матушка» фолк-певицы Татьяны Куртуковой.

В публикации размещены кадры встречи двух глав государств – Субианто и российского лидера Владимира Путина, а также принятия декларации о стратегическом партнерстве РФ и Индонезии, которое произошло 19 июня.

«Президент Прабово Субианто провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным с целью укрепления стратегического сотрудничества Индонезии и России в различных областях», – так Сугионо подписал пост.

18 июня глава МИД Индонезии также опубликовал ролик о поездке в Москву под песню «220» российской группы «Тату». На видео он выходил из аэропорта «Домодедово», а затем ехал в автомобиле по Москве. В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал видео под русскую песню. В ролике демонстрируются участники саммита «большой семерки» (G7) под популярную в социальных сетях песню «Капибара». Ее автор – Алексей Плужников, который удивился, когда в СМИ появилась информации о публикации Макрона. На видео мировые лидеры проходят друг за другом, а на фоне играет песня о капибаре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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