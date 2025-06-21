ЦАХАЛ заявила о ликвидации организатора атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября

Изади был командующим палестинским корпусом сил «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и координатором между Ираном и палестинской организацией, уточнили израильские военные. По их данным, в рамках этой работы Изади в том числе отвечал за увеличение финансирования группировки Тегераном с целью «террористической деятельности против государства Израиль». Утверждается также, что он был одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 г. и одним из немногих людей, кто знал о готовящейся атаке заранее.