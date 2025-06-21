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ЦАХАЛ заявила о ликвидации организатора атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из основателей «плана иранского режима по уничтожению Израиля» Саида Изади, который, по данным военных, является одним из главных организаторов атаки палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

Изади был командующим палестинским корпусом сил «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и координатором между Ираном и палестинской организацией, уточнили израильские военные. По их данным, в рамках этой работы Изади в том числе отвечал за увеличение финансирования группировки Тегераном с целью «террористической деятельности против государства Израиль». Утверждается также, что он был одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 г. и одним из немногих людей, кто знал о готовящейся атаке заранее.

«Он был привержен восстановлению военного крыла «Хамаса» и обеспечению того, чтобы «Хамас» оставался контролирующей властью в секторе Газа. Изади был хорошо известен в иранском режиме как эксперт по палестинскому вопросу», – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Там добавили, что Изади был одним из основателей плана Ирана по уничтожению Израиля, который был раскрыт в первые часы операции «Восходящий лев». Командующий палестинским корпусом был ликвидирован в результате удара ВВС в районе Кума. В момент атаки он находился в укрытии «в самом сердце Ирана», говорится в сообщении.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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