Акция «Свеча памяти» прошла на территории посольства РФ в США

«В год 80-летия Великой Победы и объявленного в России года Защитника Отечества особенно важно передавать следующим поколениям правду о событиях тех тягостных времен и о цене, которую наши предки заплатили за спасение народов мира от истребления, – сказал он. – Наш моральный долг как потомков поколения победителей – пресекать на корню фальсификацию истории и любые попытки оправдать нацистских преступников и их приспешников, а также учить детей трагическим и героическим страницам нашей истории».