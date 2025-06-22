Акция «Свеча памяти» прошла на территории посольства РФ в США
Ежегодная мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла на территории российской дипмиссии в Вашингтоне, передает корреспондент «Ведомостей».
В 21:00 по местному времени (4:00 мск) – в час, когда 84 года назад фашистская Германия начала нападение на Советский Союз, участники мероприятия зажгли свечи в Саду памяти в часть 27 млн советских граждан, погибших в войне. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Ученики школы при посольстве прочитали стихи, посвященные Великой Отечественной войне.
Фасад посольства украсила проекция летящих в небе журавлей – символа траура и уважения к погибшим. Ученики школы при посольстве прочитали стихи, посвященные Великой Отечественной войне. В акции поняли участие сотрудники посольства, их семьи, соотечественники и журналисты.
В своей речи временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев подчеркнул, что красноармейцы принесли свободу и спасение многим народам.
«Воины Красной Армии отстояли независимость Родины, освободили Европу и спасли многие народы от истребления. Мы находимся в неоплатном долгу перед всеми, кто сражался за мир для потомков и подарил нам возможность дышать, любить и жить», – сказал он
Леденев также отметил необходимость сохранения подлинной истории тех тяжелых времен до будущих поколений и противодействия любым попыткам ее искажения.
«В год 80-летия Великой Победы и объявленного в России года Защитника Отечества особенно важно передавать следующим поколениям правду о событиях тех тягостных времен и о цене, которую наши предки заплатили за спасение народов мира от истребления, – сказал он. – Наш моральный долг как потомков поколения победителей – пресекать на корню фальсификацию истории и любые попытки оправдать нацистских преступников и их приспешников, а также учить детей трагическим и героическим страницам нашей истории».
В ходе мероприятия была представлена выставка «Советская дипломатия во время Великой Отечественной войны», посвященная роли НКИД в создании антигитлеровской коалиции и вкладу сотрудников Комиссариата иностранных дел СССР.
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно с 1996 г. 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны.