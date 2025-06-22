США задействовали шесть бомбардировщиков В-2 для ударов по Ирану

B-2 Spirit могут преодолевать более 11 000 км без дозаправки и нести до 18 т вооружения, включая сверхтяжелые бомбы GBU-57 MOP массой 13,6 т. Именно такие боеприпасы применили против подземного уранового комплекса в Фордо – шесть бомб, способных пробивать 60-метровые бетонные укрепления.