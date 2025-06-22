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США задействовали шесть бомбардировщиков В-2 для ударов по Ирану

Ведомости

CNN со ссылкой на американского чиновника сообщает, что для ударов по иранским ядерным объектам США использовали шесть стелс-бомбардировщиков B-2, сбросивших 12 противобункерных авиабомб на урановый обогатительный завод в Фордо.

Источник телеканала также проинформировал, что 30 крылатых ракет TLAM были запущены с подводных лодок ВМС по целям в Натанзе и Исфахане. Один из B-2 выпустил две ракеты по Натанзу.

По данным Reuters, для атаки на иранские ядерные объекты американские военные использовали самые дорогие и технологичные бомбардировщики B-2 Spirit стоимостью $2,1 млрд долларов за штуку. Эти самолеты обладают уникальной скрытностью и способны поражать защищенные подземные цели.

B-2 Spirit могут преодолевать более 11 000 км без дозаправки и нести до 18 т вооружения, включая сверхтяжелые бомбы GBU-57 MOP массой 13,6 т. Именно такие боеприпасы применили против подземного уранового комплекса в Фордо – шесть бомб, способных пробивать 60-метровые бетонные укрепления.

Помимо противобункерных авиабомб бомбардировщики вооружены высокоточными управляемыми авиабомбами JDAM и крылатыми ракетами JASSM с дальностью поражения свыше 800 км. B-2 также остается ключевым элементом ядерной триады США, способным нести до 16 термоядерных бомб B83.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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