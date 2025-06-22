США задействовали шесть бомбардировщиков В-2 для ударов по Ирану
CNN со ссылкой на американского чиновника сообщает, что для ударов по иранским ядерным объектам США использовали шесть стелс-бомбардировщиков B-2, сбросивших 12 противобункерных авиабомб на урановый обогатительный завод в Фордо.
Источник телеканала также проинформировал, что 30 крылатых ракет TLAM были запущены с подводных лодок ВМС по целям в Натанзе и Исфахане. Один из B-2 выпустил две ракеты по Натанзу.
По данным Reuters, для атаки на иранские ядерные объекты американские военные использовали самые дорогие и технологичные бомбардировщики B-2 Spirit стоимостью $2,1 млрд долларов за штуку. Эти самолеты обладают уникальной скрытностью и способны поражать защищенные подземные цели.
B-2 Spirit могут преодолевать более 11 000 км без дозаправки и нести до 18 т вооружения, включая сверхтяжелые бомбы GBU-57 MOP массой 13,6 т. Именно такие боеприпасы применили против подземного уранового комплекса в Фордо – шесть бомб, способных пробивать 60-метровые бетонные укрепления.
Помимо противобункерных авиабомб бомбардировщики вооружены высокоточными управляемыми авиабомбами JDAM и крылатыми ракетами JASSM с дальностью поражения свыше 800 км. B-2 также остается ключевым элементом ядерной триады США, способным нести до 16 термоядерных бомб B83.