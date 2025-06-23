Премьер Японии Исиба намерен отказаться от участия в саммите НАТО
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует отменить поездку на саммит НАТО в Гааге. Об этом пишет NHK.
Отмечается, что Исиба «начал координационные действия» по отмене своего участия в саммите Североатлантического альянса с учетом обострения ситуации на Ближнем Востоке. Предполагается, что заменить его на встрече может министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.
По данным NHK, на решение Исибы могло повлиять известие о том, что президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Джэ Мен могут не принять участия в саммите.
Саммит НАТО состоится в Гааге 24–25 июня. Генсекретарь альянса Марк Рютте ранее заявлял, что для реализации планов расширения военных возможностей альянса его членам «нужно значительно повысить свои оборонные расходы». По его словам, предложение увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г. будет рассмотрено на саммите.
22 июня США нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, таким образом вступив в конфликт на Ближнем Востоке. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН. Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует.