Премьер Японии Исиба намерен отказаться от участия в саммите НАТО

Саммит НАТО состоится в Гааге 24–25 июня. Генсекретарь альянса Марк Рютте ранее заявлял, что для реализации планов расширения военных возможностей альянса его членам «нужно значительно повысить свои оборонные расходы». По его словам, предложение увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г. будет рассмотрено на саммите.