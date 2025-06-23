Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Премьер Японии Исиба намерен отказаться от участия в саммите НАТО

Ведомости

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует отменить поездку на саммит НАТО в Гааге. Об этом пишет NHK.

Отмечается, что Исиба «начал координационные действия» по отмене своего участия в саммите Североатлантического альянса с учетом обострения ситуации на Ближнем Востоке. Предполагается, что заменить его на встрече может министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.

По данным NHK, на решение Исибы могло повлиять известие о том, что президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Джэ Мен могут не принять участия в саммите.

Саммит НАТО состоится в Гааге 24–25 июня. Генсекретарь альянса Марк Рютте ранее заявлял, что для реализации планов расширения военных возможностей альянса его членам «нужно значительно повысить свои оборонные расходы». По его словам, предложение увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г. будет рассмотрено на саммите.

22 июня США нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, таким образом вступив в конфликт на Ближнем Востоке. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН. Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных