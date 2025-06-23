Путин поприветствовал участников «Примаковских чтений»
Форум «Примаковские чтения» известен «открытым и непредвзятым» обсуждением проблем мировой политики и экономики. Это следует из приветствия президента РФ Владимира Путина, направленного организаторам и участникам форума.
«Чтения утвердились в качестве весьма авторитетного международного экспертного форума. Актуальные проблемы мировой политики и экономики здесь обсуждаются именно по-примаковски – открыто и непредвзято, на основании системного подхода и глубокого анализа объективных фактов», – говорится в телеграмме.
Путин указал, что тема нынешних «Примаковских чтений» отражает текущее положение дел в международных отношениях: попытки стран Запада помешать становлению «справедливого многополярного миропорядка» и сохранить «выгодную только им одним» модель глобализации. По словам президент, одним из проявлений этого стало нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке.
«Эффективное противостояние современным вызовам, окончательный выход из западноцентричной системы координат можно обеспечить только коллективными усилиями мирового большинства, на основе принципов подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга», – добавил он.
23 июня в Москве стартует XI международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения». Тема форума – «Мировая турбулентность». Центром дискуссии станет обсуждение возможных сценариев и подходов к будущему мировому порядку – это и партнерство России и Китая, и отношения в «треугольнике» Россия – КНР – США.