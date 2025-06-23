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Путин поприветствовал участников «Примаковских чтений»

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Форум «Примаковские чтения» известен «открытым и непредвзятым» обсуждением проблем мировой политики и экономики. Это следует из приветствия президента РФ Владимира Путина, направленного организаторам и участникам форума.

«Чтения утвердились в качестве весьма авторитетного международного экспертного форума. Актуальные проблемы мировой политики и экономики здесь обсуждаются именно по-примаковски – открыто и непредвзято, на основании системного подхода и глубокого анализа объективных фактов», – говорится в телеграмме.

Путин указал, что тема нынешних «Примаковских чтений» отражает текущее положение дел в международных отношениях: попытки стран Запада помешать становлению «справедливого многополярного миропорядка» и сохранить «выгодную только им одним» модель глобализации. По словам президент, одним из проявлений этого стало нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке.

«Эффективное противостояние современным вызовам, окончательный выход из западноцентричной системы координат можно обеспечить только коллективными усилиями мирового большинства, на основе принципов подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга», – добавил он.

23 июня в Москве стартует XI международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения». Тема форума – «Мировая турбулентность». Центром дискуссии станет обсуждение возможных сценариев и подходов к будущему мировому порядку – это и партнерство России и Китая, и отношения в «треугольнике» Россия – КНР – США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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