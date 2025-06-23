Путин поприветствовал участников «Примаковских чтений»

Путин указал, что тема нынешних «Примаковских чтений» отражает текущее положение дел в международных отношениях: попытки стран Запада помешать становлению «справедливого многополярного миропорядка» и сохранить «выгодную только им одним» модель глобализации. По словам президент, одним из проявлений этого стало нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке.