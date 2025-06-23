Путин встретится с главой МИД Ирана 23 июня
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент примет в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Тема беседы предельно ясна», – сказал он. Стороны обсудят ирано-израильских конфликт, продолжающийся с 13 июня.
В страну также прибудет президент переходного периода Республики Мали Гойта. Пройдет беседа лидеров в узком составе, также ожидаются российско-малийские переговоры в формате официального обеда.
«Главы государств обменяются подписанными документами, вернее, будут присутствовать на церемонии обмена подписанными документами», – добавил Песков.
Путин также проведет встречу с выпускниками высших военных учебных заведений России.
Визит Арагчи проходит на фоне обострения ирано-израильского конфликта. 13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, Тегеран начал в ответ обстреливать Тель-Авив. 22 июня в войну с Ираном вступили США.
Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня объявил, что у Москвы есть некоторые предложения по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем.