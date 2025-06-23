WSJ: Израиль хочет завершить войну с Ираном в ближайшее время
Вашингтон сообщил арабским чиновникам, что Израиль хочет завершить боевые действия в скором времени. США попросили передать это сообщение Тегерану, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и арабских официальных лиц.
По словам израильских источников, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассчитывает в ближайшие дни поразить все намеченные военные цели в Иране, что создаст возможность для завершения боевых действий.
«Тем не менее ситуация остается динамичной, и многое будет зависеть от реакции Ирана», – говорится в материале.
13 июня конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации. Тогда армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.