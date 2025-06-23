WSJ: Израиль хочет завершить войну с Ираном в ближайшее время

13 июня конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации. Тогда армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.