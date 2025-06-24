Трамп заявил о просьбе Ирана и Израиля установить мир на Ближнем Востоке

Трамп заявил о просьбе Ирана и Израиля установить мир на Ближнем ВостокеПо словам американского лидера, обе страны ждут «любовь и процветание»
Представители Ирана и Израиля попросили президента США Дональда Трампа урегулировать их конфликт. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети TruthSocial.
«Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время пришло. Мир и Ближний Восток – настоящие победители!», – заявил Трамп.
Президент США подчеркнул, что будущее Израиля и Ирана «неограниченно и наполнено большими обещаниями».
22 июня Вашингтон атаковал крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе, заявив, что после атаки все ядерные объекты Ирана были уничтожены. 23 июня Тегеран нанес удар по военным базам США в Катаре и Ираке. По словам Трампа, все ракеты удалось отразить.