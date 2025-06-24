Трамп заявил о просьбе Ирана и Израиля установить мир на Ближнем Востоке

22 июня Вашингтон атаковал крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе, заявив, что после атаки все ядерные объекты Ирана были уничтожены. 23 июня Тегеран нанес удар по военным базам США в Катаре и Ираке. По словам Трампа, все ракеты удалось отразить.