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Трамп заявил о просьбе Ирана и Израиля установить мир на Ближнем Востоке

По словам американского лидера, обе страны ждут «любовь и процветание»
Ведомости

Представители Ирана и Израиля попросили президента США Дональда Трампа урегулировать их конфликт. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети TruthSocial.

«Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время пришло. Мир и Ближний Восток – настоящие победители!», – заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что будущее Израиля и Ирана «неограниченно и наполнено большими обещаниями».

22 июня Вашингтон атаковал крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе, заявив, что после атаки все ядерные объекты Ирана были уничтожены. 23 июня Тегеран нанес удар по военным базам США в Катаре и Ираке. По словам Трампа, все ракеты удалось отразить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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