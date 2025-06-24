Израиль закрыл свое воздушное пространство

Противостояние Ирана и Израиля вышло на новый виток эскалации 13 июня, когда армия обороны Израиля атаковала иранские ядерные объекты и убила высокопоставленных военных. Тегеран после этого приступил к обстрелам территории еврейского государства. 22 июня в конфликт вступили США, атаковав крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня. Аэропорты Израиля остаются закрытыми с начала войны с Ираном, однако в последние дни началось ограниченное движение экстренных рейсов.