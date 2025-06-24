Израиль закрыл свое воздушное пространство
Управление аэропортов Израиля заявило, что массированные обстрелы со стороны Ирана вынудили закрыть воздушное пространство для всех пассажирских рейсов, включая экстренные. Об этом сообщает Associated Press.
По данным израильских СМИ, некоторые самолеты были вынуждены кружить над Средиземным морем.
Противостояние Ирана и Израиля вышло на новый виток эскалации 13 июня, когда армия обороны Израиля атаковала иранские ядерные объекты и убила высокопоставленных военных. Тегеран после этого приступил к обстрелам территории еврейского государства. 22 июня в конфликт вступили США, атаковав крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня. Аэропорты Израиля остаются закрытыми с начала войны с Ираном, однако в последние дни началось ограниченное движение экстренных рейсов.
Ночью 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли «полной договоренности о полном прекращении огня». При этом сначала армии стран завершат свои текущие «заключительные операции». Сначала огонь прекратит Иран, потом Израиль, после чего «война будет считаться завершенной».