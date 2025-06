Трамп опубликовал видео с песней «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран»

Bomb Iran (или «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран») – название нескольких пародий на песню The Regents 1961 г. «Барбара Энн», изначально написанную Фредом Фасертом и популяризированную в 1965 г. кавер-версией The Beach Boys. Самая известная из пародий была записана группой Vince Vance & the Valiants в 1980 г. «Бомби Иран» вновь стала популярной в 2007 г. во время президентской кампании Джона Маккейна в 2008 г. и снова обрела популярность во время ударов США по иранским ядерным объектам в 2025 г.