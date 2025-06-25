Трамп опубликовал видео с песней «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран»
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social видео с песней «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран» группы Vince Vance & the Valiants.
Bomb Iran (или «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран») – название нескольких пародий на песню The Regents 1961 г. «Барбара Энн», изначально написанную Фредом Фасертом и популяризированную в 1965 г. кавер-версией The Beach Boys. Самая известная из пародий была записана группой Vince Vance & the Valiants в 1980 г. «Бомби Иран» вновь стала популярной в 2007 г. во время президентской кампании Джона Маккейна в 2008 г. и снова обрела популярность во время ударов США по иранским ядерным объектам в 2025 г.
CNN со ссылкой на источники писал, что, согласно предварительной оценке американской разведки, удары США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Вероятно, атака Вашингтона лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, в свою очередь, заявила CNN, что утечка предполагаемой оценки является попыткой унизить президента США Дональда Трампа и дискредитировать «храбрых летчиков-истребителей, которые провели идеально выполненную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана».