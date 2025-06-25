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Трамп опубликовал видео с песней «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social видео с песней «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран» группы Vince Vance & the Valiants.

Bomb Iran (или «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран») – название нескольких пародий на песню The Regents 1961 г. «Барбара Энн», изначально написанную Фредом Фасертом и популяризированную в 1965 г. кавер-версией The Beach Boys. Самая известная из пародий была записана группой Vince Vance & the Valiants в 1980 г. «Бомби Иран» вновь стала популярной в 2007 г. во время президентской кампании Джона Маккейна в 2008 г. и снова обрела популярность во время ударов США по иранским ядерным объектам в 2025 г.

CNN со ссылкой на источники писал, что, согласно предварительной оценке американской разведки, удары США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Вероятно, атака Вашингтона лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, в свою очередь, заявила CNN, что утечка предполагаемой оценки является попыткой унизить президента США Дональда Трампа и дискредитировать «храбрых летчиков-истребителей, которые провели идеально выполненную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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